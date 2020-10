Kādā parastā 2017.gada augusta dienā, par pārsteigumu vietējiem iedzīvotājiem, Grenlandes teritoriālajos ūdeņos bez brīdinājuma iebrauca Ķīnas ledlauzis - tas ir tikai viens no arvien biežākiem gadījumiem, kad Arktikas ūdeņos negaidīti parādās pasaules lielvaru kuģi, tām arvien aktīvāk iesaistoties cīņā par kontroli pār Arktikas ūdens ceļiem un dabas resursiem, raksta aģentūra “Reuters”.

Grenlandei ir stratēģiska nozīme. Grenlandes pilsētiņā Kvanākā izvietota ASV Gaisa spēku bāze, kas ir vistālāk uz ziemeļiem esošā ASV militārā bāze. Kvanāka ir viena no dažām vietām pasaulē, kas redzama no satelītiem, kuru orbīta šķērso zemes polus - Kvanākā iegūtajai informācijai ir būtiska loma laikapstākļu prognozēšanai, kā arī klimata pārmaiņu pētījumos un dažādu glābšanas misiju plānošanā un īstenošanā. Savukārt ASV Gaisa spēku bāzē izvietotais sensoru tīkls ir būtiska sastāvdaļa kosmosa novērošanā, jo tur izvietota arī raķešu uzbrukuma agrīnās brīdināšanas sistēma.

Laika periodā no 1959. Līdz 1991.gadam Grenlande bija daļa no Ziemeļamerikas aerokosmiskās aizsardzības sistēmas, ko veidoja 63 radaru un komandcentru tīkls, kas stiepās 4800 kilometru garumā no Aļaskas rietumiem un šķērsoja Kanādas Arktikas teritoriju. Grenlandes teritorijā bija izvietoti četri šīs sistēmas radari. Divi radari beigās tika demontēti, bet pārējie divi tika pamesti.