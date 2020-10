Kipras "Zelta pasu" lāsts: Šveices bankas aizdomīgāk skatīsies uz "Zelta pasu" turētājiem

Šveices bankas ir sākušas ieviest stingrākus noteikumus pret klientiem, kuri ir Kipras pilsoņi un kuriem sākotnēji bijusi citas valsts pilsonība. Par to “Forbes” pastāstīja divi informācijas avoti kompānijās, kas strādā ar palīdzības sniegšanu klientiem, kas vēlas iegūt Kipras pilsonību. Informācijas avoti šādas ziņas ieguvuši no kādas Šveices darbinieka. Tiek norādīts, ka banku iekšienē tiek izplatīta informācija par to, ka “turpmāk nepieciešams rūpīgāk pievērst uzmanību” Kipras pilsoņiem, kas pasi ieguvusi, pateicoties dažādām programmām.