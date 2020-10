Latviešu izcelsmes padomju spiedzes 40 gadu ilgā karjera aukstā kara laikā

Kā rakstīts vietnē “Timenote”, Melita piedzima Anglijā, Poksdaunā latviešu grāmatsējēja emigranta Aleksandra Zirņa ģimenē, kurš bija pārcēlies uz Angliju pēc 1905. gada revolūcijas. Viņas tēvs bija saistīts ar Ļeva Tolstoja grāmatu izdošanu, bet pēc izceļošanas bija Vladimira Čertkova (Ļ. Tolstoja literārā pārstāvja) nama pārzinis Tuktonā, Hempšīras grāfistē. Tēvs bija pārliecināts marksists, taču nomira agri - 1918. gadā no tuberkulozes, kad Melitai bija tikai seši gadi. Tēva iespaidā Melita kļuva par komunisma ideoloģijas piekritēju un jau 1930. gadā iestājās Lielbritānijas Komunistiskajā partijā.

Norvudas noslēpumu atklāja kāds Kembridžas vēsturnieks, vācot materiālus savai grāmatai. Tiesa, Norvuda necentās melot vai kaut ko slēpt, un izdevumam “The Times of London” teica, ka tādos apstākļos nebūtu rīkojusies citādi pat tad, ja viņai tiktu dota otra iespēja.

Šī šķietami parastā asociācija patiesībā bija daļa no slepena kodolieroču izpētes projekta, kas tika veikts sadarbībā ar ASV un saucās “Tube Alloy”. Kad neviena nebija klāt, Norvuda mēdza ielavīties sava priekšnieka kabinetā, atvērt viņa seifu un nofotografēt tajā esošos slepenos dokumentus. Fotokameru pēc tam viņa nodeva kontaktpersonai no Valsts drošības komitejas, kur Melitu pazina kā “Holu”.

Eksperti joprojām diskutē par to, cik ļoti viņa patiesībā palīdzēja padomju kodolprogrammai. Lai nu kā, viņa dokumentu fotogrāfijas Krievijai turpināja piegādāt līdz 1979. gada sākumam, kad devās pensijā. 1979. gadā viņa ar savu vīru, kurš zināja par viņas spiedzes karjeru un neatbalstīja to, viesojās Maskavā, kur Padomju Savienība apbalvoja viņu ar Sarkanā Karoga ordeni. Ordeni viņa pieņēma, tomēr atteicās no naudas balvas.