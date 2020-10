Klāt jauna ēra, kurā nav vietas vadītāju neuzticībai un pilnīgai kontrolei pār darbiniekiem

Drosmīgākās prognozes pat paredz, ka biroju dzīve, kādu to esam pazinuši no industrializācijas ēras sākuma, ir pazudusi uz neatgriešanos. Lai nodrošinātu nepieciešamo distancēšanos biroju ietvaros un organizētu cilvēku plūsmu pa ēku stāviem, biroji šobrīd var uzņemt tikai ap 25% līdz 60% no ierastā darbinieku apjoma. Turklāt pat izslēgtas ēku kondicionēšanas sistēmas, visiem pieejamas roku dezinficēšanas stacijas un plastikas barjeras, kas atdala darba vietas vienu no otras, nerisina drošu nokļūšanu līdz darba vietai, kam visbiežāk tiek izmantots sabiedriskais transports.