Vai citur Eiropā referendumus ierosināt ir vieglāk?

Sprūde, kas ievēlēta no partijas KPV LV saraksta, no Saeimas tribīnes stāstīja, kāpēc, viņasprāt, atbalstāms viens no deputātu ierosinājumiem – rīkot tautas nobalsošanu, ja Saeima nav pieņēmusi ne mazāk kā 50 tūkstošu vēlētāju iesniegtu likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu.