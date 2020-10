Prasība lietot sejas maskas nav pretrunā ar Ovjedo konvenciju

Aicinājums nevilkt mutes un deguna aizsegus jeb sejas maskas, balstot to Ovjedo konvencijā, ir nepamatots. Konvenciju šajā jautājumā video autors nepiemēro precīzi un konsekventi, Re:Check skaidro Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) juridiskās zinātnes doktora studiju programmas vadītāja Karina Palkova un RSU docente, tiesību zinātnes nepilna laika bakalaura studiju programmas vadītāja Inga Kudeikina.

Konvencijas mērķī norādīts, ka tā attiecināma uz bioloģijas un medicīnas zināšanu izmantošanu. Proti, konvencija attiecas uz ārstniecību un zinātnisko izpēti. Bet maskas uzskatāmas par individuālās aizsardzības līdzekļiem un to nēsāšana nav ārstnieciska manipulācija, uzsver ekspertes. “Līdz ar to mēs nekādā gadījumā nesaskatām likumsakarību, kāpēc tiek pieminēta tieši šī konvencija,” uzsver RSU Juridiskās fakultātes docētāja Palkova. Saistībā ar video piesaukto konvencijas 5. pantu Palkova norāda, ka tas attiecas uz pacienta piekrišanu ārstnieciskai darbībai, medicīniskai manipulācijai, piemēram, operācijai, orgānu transplantācijai, dalībai zinātniskos pētījumos, bet ne uz tādu prasību kā sejas maskas uzvilšana sabiedriskā vietā.

Video Pļaviņš uzsver, ka maskas nēsāšana ir “vistiešākā ar veselību saistītā darbība”, un, ja cilvēki netic, viņš aicina aplūkot veselības definīciju. Viņa veidotā dezinformācijas portāla rakstā par šo tematu minēta Pasaules veselības organizācijas veselības definīcija. Arī tas ir maldinoši. “Protams, ka nav pieņemami paņemt Pasaules veselības organizācijas definīciju un to attiecināt uz biomedicīnas konvenciju, kuras mērķis jau pats par sevi ir pavisam citāds nekā minēts video,” uzsver Palkova.

Turklāt, pat ja masku vilkšanas kontekstā runā par cilvēktiesībām, atsevišķos gadījumos arī tās var tikt ierobežotas. To, ka jebkurā valstī ir ierobežojumi, arī iepriekš Re:Check skaidroja eksperti. Tāpat Palkova un Kudeikina norāda uz Satversmes tiesas spriedumiem par to, ka cilvēktiesības ir ierobežojamas, ja tas vajadzīgs sabiedrības labā. Proti, ja tas paredzēts ar leģitīmu tiesību aktu un, ja labums no ierobežojuma ir lielāks nekā ierobežojuma sekas.