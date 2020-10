Rīgā norisināsies Eiropas mēroga projekts United Fashion

Uz šo sesiju, kas notiks gan tiešsaistē, gan klātienē, RIGA FASHION WEEK sadarbībā ar United Fashion izziņoja modes dizaineru atlasi. Dizaineru dalības mērķis projektā ir parādīt savas kolekcijas starptautiskiem ekspertiem un iegūt viņu neatkarīgu novērtējumu. Pēdējo četru gadu laikā UF projekta pasākumi tika organizēti kādā no iesaistītajām valstīm (Beļģijā, Francijā, Balkānu valstīs, Vācijā, Portugālē vai Baltijas valstīs), pulcējot starptautisku modes sabiedrību, paaugstinot dalībnieku kompetenci modes jomā un piedāvājot jaunas iespējas zīmolu attīstībai un ienākšanai Eiropas tirgos.

RIGA FASHION WEEK ietvaros gaidāms plašs dažādu žanru un formātu UF pasākumu klāsts. 29. oktobrī notiks vebinārs par tēmu “Digitalizācija. Zīmola vadība pandēmijas laikā un pēc tās”. Vebinārā, cita starpā, uzstāsies uzņēmuma Accenture Itālijas filiāles pārstāvis, kurš Milānas modes nedēļai ir izveidojis digitālo platformu (un līdz ar to arī virtuālo šovrūmu). Citi šā vebināra eksperti – radošais direktors un dizainers Daniels Essa (Francija), kurš stāstīs par zīmola stratēģijas izstrādi; Filips Mihailovičs (Francija) – par jauno dizaineru iespējām pēc pandēmijas. Vebināra noslēgumā modes biznesa profesionāle Elīza Drāzniece (Latvija) dalīsies praktiskos padomos par kolekcijas prezentāciju iepircējiem un galalietotājiem. Vebinārs norisināsies angļu valodā, un ikviens interesents ir laipni aicināts tajā piedalīties, iepriekš reģistrējot savu dalību šajā saitē. Vebināra tiešraide būs vērojama oficiālajā RFW Facebook lapā.

Uzreiz pēc vebināra notiks seminārs “Zīmola vadība. B2B/B2C komunikācija”, viesnīcas Radisson Blu Latvija Hotel telpās, kurā Elīza Drāzniece dalīsies pieredzē par to, kā zīmols var izcelties un apliecināt sevi konkurences telpā, saziņai ar pircējiem nepieciešamo dokumentāciju un cenu politiku. Pasākumu aicināti apmeklēt dizaineri, modes un dizaina studenti, kā arī visi interesenti. Seminārs notiks latviešu valodā. Visi semināra apmeklētāji saņems arī ielūgumu uz kādu no RIGA FASHION WEEK modes skatēm, kas notiks no 27. līdz 31. oktobrim. Reģistrēšanās semināram pieejama šeit.