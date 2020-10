Autoratlīdzību reforma: radošās personas sagatavojušas atklātu vēstuli

Vēstulē akcentēts, ka nav skaidrības par valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) starpības kompensēšana radošām personām, kuru ienākumi nav pietiekami, lai nomaksātu VSAOI no minimālās algas. Līdz šim nav rasti kompensējoši mehānismi kopējā nodokļu pieauguma 10% līdz 15% kompensēšanai, kad Covid-19 situācijā kultūras nozares darbība un ekonomiskā aktivitāte jau ir pamatīgi ierobežota, norāda radošās organizācijas.

Sarunās ar Kultūras ministriju (KM) un Finanšu ministriju (FM) ir pārrunāta VSAOI starpības kompensēšana radošām personām. Vēstules autori akcentē, ka valdības sākotnējais priekšlikums - likt neatkarīgi no ieņēmumiem nomaksāt minimālās VSAOI 170 eiro - vissmagāk skars personas ar maziem un vidējiem ieņēmumiem. Pēc radošo organizāciju paustā, šis valdības priekšlikums ir ticis mīkstināts, no nenomaksātās VSAOI starpības paredzot maksāt tikai 10% un novirzot to vecuma pensijas uzkrājumam.