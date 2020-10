Covid-19: Melburnā beidzas 112 dienu karantīna

Melburna, kurā ir 4,9 miljoni iedzīvotāju, ir pārcietusi vienu no pasaulē ilgākajām karantīnām. Tā tika ieviesta jūlija sākumā, kad jaunu inficēšanās gadījumu skaits Melburnā bija ap 200 dienā.

Melburnā 2.augustā uz sešām nedēļām tika ieviesta nakts komandantstunda no astoņiem vakarā līdz pieciem rītā. No katras mājsaimniecības pēc nepieciešamākajiem pirkumiem drīkstēja doties tikai viens cilvēks dienā, neattālinoties no mājām tālāk par pieciem kilometriem. Tādā pašā rādiusā uz vienu stundu dienā bija atļauts atstāt mājas saistībā ar sportiskajām aktivitātēm.