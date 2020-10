Samtains vīns Latvijai ar sveicienu no Gruzijas

Tamuna Markozašvili nāk no vīndaru ģimenes. Viņa ir augusi Kahetijā, lielākajā vīndarīšanas reģionā Gruzijā. Lai gan ģimenes rūpalu bija paredzēts pārņemt Tamunas vecākajam brālim, liktenis lēma, ka uzņēmuma atslēga pienāksies jaunākajai māsai. Tolaik tēva uzņēmums bija kļuvis par vienu no lielākajām vīna darītavām valstī, un arī šodien tas turpina attīstīties straujiem soļiem. Intervijā ar TVNET Tamuna atklāj, kādēļ viņai tik tuvas ir Baltijas valstis, it īpaši Latvija, un kādēļ radījusi Amosa vīna zīmolu tieši baltiešiem.