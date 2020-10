Katru gadu aptuveni tūkstotim autobraucēju avārija "sāpīgi iesit pa kabatu"

Saskaņā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) datiem, pērn pieņemti 1007 lēmumi par atlīdzību izmaksu CSNg cietušajiem no Garantijas fonda (GF). OCTA likums nosaka, - ja CSNg ir izraisīts ar neapdrošinātu spēkratu, cietušajiem radītie zaudējumi tiks segti no GF, taču vēlāk zaudējumu summa tiks piedzīta no CSNg izraisītāja – neapdrošinātā transportlīdzekļa īpašnieka vai vadītāja.

“Laika periodā no 2015. – 2019.gadam vidējais lēmumu skaits par atlīdzību izmaksu no GF bijis salīdzinoši nemainīgs – 1221 gadījums gadā. Šī gada 9 mēnešos pieņemti 797 lēmumi. Tikmēr jāakcentē, ka vidējā atlīdzības summa par vienu CSNg, kas izmaksāta no GF, gadu no gada pieaug. Ja 2015.gadā tie bija 1178 EUR, tad pērn – 1369 EUR, savukārt šī gada 9 mēnešos jau 1662 EUR,” stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.