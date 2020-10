Divu dēlu tēvs: Attālinātās mācības nav piemērotas visiem

Domājam par piemērotāko risinājumu arī jaunākajam dēlam, kurš šobrīd mācās attālināti. Viņš nav no tiem bērniem, kuriem patīk mācīties, tāpēc attālināto mācību laikā nepieciešama lielāka kontrole no vecākiem, kas atkal skolēnam nav īsti pa prātam. 7. klase tomēr ir vecums, kad vecāku kontrole šķiet kaitinoša. No vienas puses, šķiet, ka šādā vecumā vēl ir par agru sākt mācības tālmācībā, tomēr redzam, ka daudzu paziņu ģimenēs tā dara.