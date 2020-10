Huawei P Smart 2021 apskats: ar domām 2021. gadā jau tagad

Šķiet, kameru sistēma arī pārcenšas ar kadra izgaismošanu. Tas no vienas puses ir labi, no otras ne tik ļoti. Vājā apgaismojumā uzņemtās bildes ir gaišākas nekā dzīvē, tādēļ attēlā var ieraudzīt vairāk pagalmā parāda acis. Taču tam ir ēnas puse. Labā gaismā uzņemtajos kadros, piemēram, zāles stiebri fotogrāfijā ir gaišākā zaļumā nekā pļavā.

Lai arī pāris pēdējos gados budžeta klasē ienākuši daudzi labi modeļi, P Smart 2021 to vidū izskatās visai labi. Tas ir pārdomāti sabalansēts un būtībā piedāvā vairāk nekā varētu sagaidīt no šādas cenu kategorijas ierīcēm. Vienīgi grūtības varētu rasties lietotājiem, kuri savu virtuālo pasauli uzbūvējuši ap Gmail kontu. Tā kā ASV noteiktās sankcijas attiecas arī uz šo modeli, Google pakalpojumu tajā nav. Līdz ar to Gmail e-pasta vēstulēm, Google Maps, YouTube un citiem amerikāņu resursiem var piekļūt vienīgi caur pārlūkprogrammu, kas diemžēl nozīmē dažādus ierobežojumus. Cita iespēja, kas gan neattiecas uz YouTube, ir Gmail konta piesaistīšana telefonā iebūvētajam e-pasta pārlūkam, kas ir ļoti vienkāršs un zināmā mērā pat ļoti līdzinās Gmail lietotnes interfeisam. Maps karšu un navigācijas lietotnei savukārt ir virkne alternatīvu, tai skaitā Tom Tom, Here Maps jeb Here WeGo un citas.