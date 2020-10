Perevoščikovs: Ir bijuši gadījumi, kad mediķi ar Covid-19 simptomiem turpināja pildīt pienākumus

no tiem 19 ir ārsti, 54 - medmāsas, četri - ārsta palīgi, bet 17 - māsas palīgi. Vēl 22 ir darbinieki, kas nav tieši iesaistīti pacientu aprūpē.

Ir bijuši gadījumi, kad, neraugoties uz Covid-19 līdzīgiem simptomiem, medicīnas darbinieki turpināja pildīt pienākumus, kas nebūtu atbalstāms, atzina Perevoščikovs. "To vajadzētu ievērot visiem: ja parādās simptomi, kas varētu liecināt par Covid-19, par elpceļu infekciju, nevajadzētu būt varonīgam cilvēkam, nevajadzētu iet uz darbu! Ar to mēs pasargāsim savus kolēģus no infekcijas izplatīšanās," uzsvēra speciālists.