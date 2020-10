Iemesli, kādēļ video zvani var nogurdināt vairāk nekā darbs klātienē

“Klusums rada dabīgu ritmu reālās klātienes sarunās. Savukārt, ja ilgāka klusuma pauze iestājas video čata laikā, mēs sākam uztraukties par to, vai nav radušās kādas tehniskas problēmas video zvana laikā, līdz ar to tu kļūsti arvien uztrauktāks par to, vai tehnoloģijas nepievils. Un tas savukārt cilvēkiem liek justies neērti,” norāda Petriglēri.