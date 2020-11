Gadsimta seksīgākā vīrieša piemiņai pikantākās Džeimsa Bonda ainas

Tas ne tikai viņa labā izskata un izsmalcinātās gaumes dēļ. Konerijs allaž džentlmeniski izturējās pret sievietēm. Pat pret negantākajām ienaidniecēm.

Tāpēc nav pārsteigums, ka 1999. gadā žurnāls "People" aktieri kronēja par gadsimta seksīgāko cilvēku.

Ielūkosimies septiņu Džeimsa Bonda filmu pikantākajos kadros!

"Dr. No" (1962) "Dr. No" ir 1962. gada britu spiegu filma, kuras režisors ir Terenss Jangs. Šī ir pirmā filma par Džeimsu Bondu, un viņu attēlo Šons Konerijs. Filmas sižets ir balstīts uz Iana Fleminga 1958. gada romānu ar tādu pašu nosaukumu, kurā Bonds tiek nosūtīts uz Jamaiku, lai izmeklētu britu specdienesta aģenta nāvi. Konerija partneres ir Ursula Andresa un Silvija Trenča.

"From Russia with Love" (1963) "From Russia with Love" ir otrā Džeimsa Bonda filma, kas tapa 1963. gadā. Filmā Bonds kopā ar padomju konsulāta lietvedi Tatjanu Romanovu tiek nosūtīts uz Turciju, kur SPECTER plāno atriebt Dr. No slepkavību, kas notika pirmajā filmas daļā. Blondo Tatjanu filmā atveido Daniela Binači, bet otra Bonda mīļotā ir Silvija Trenča, kura filmējās ar Šonu jau pirmajā filmā "Dr. No".

"Goldfinger" (1964) "Goldfinger" ir 1964. gadā tapusi spiegu filma, Džeimsa Bonda sērijas trešā daļa. Filmā partnere ir aktrise Šērlija Ītone. Neaizmirstama ir viņas tēlotās Bonda meitenes nāve, kad Bonds viņu atrada kailu gultā, viscaur noklātu ar zeltu. Filmā Bonda meitene ir arī aktrise Honora Blekmena, ar kuru viņš ļaujas īpaši pikantām ainām ar šampanieti gultā un stallī, siena gubā.

Thunderball (1965) Ceturtajā Džeimsa Bonda filmā - "Thunderball" Šonam Konerijam līdzās ir aktrise Klaudīna Augere. Īpaši jutekliska ir filmas aina, kad Džeimss Bonds savai meitenei no pēdas ar zobiem izvelk jūras eža adatu. Otra seksapīlā aktrise ir Lučiana Paluči, un viņai pieder skaista epizode, kad Bonds viņai kailai vannā padod uzvilkt tikai kurpes!

"You Only Live Twice" (1967) "You Only Live Twice" ir 1967. gadā tapusī spiegu filma un piektā pēc kārtas Džeimsa Bonda filma. Bonda partnere ir rudmatainā aģente, kuru atveido aktrise Karina Dora. Skaties video, cik seksīgi norisināsies Bonda pratināšanas aina, kas beigsies ar aģentes sagrieztu un novilktu kleitu...

"Diamonds Are Forever" (1971) "Diamonds Are Forever" ir 1971. gadā tapusī Džeimsa Bonda spiegu filma. Tā ir jau sestā filma, kurā piedalījies Šons Konerijs. Filma ir par to, ka Bonds, uzdodoties par dimantu kontrabandistu, iefiltrējas kontrabandas impērijā. Bonda sabiedrotā ir rudmatainā Džila Džona.