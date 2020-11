Valdība lemj aizliegt Latvijā nonākt Astravjecas AES saražotajai elektrībai

Lai praksē nodrošinātu, ka Latvijā neieplūst elektroenerģija no nedrošas AES, ar noteikumu grozījumiem paredzēts, ka Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram būs pienākums Krievijas atbildīgajai institūcijai sniegt informāciju par importētās elektroenerģijas izcelsmi, kas apliecinātu, ka elektroenerģija, kas importēta no Krievijas, ir saražota Krievijā.

Tāpat grozījumi uzliek pārvades sistēmas operatoram pienākumu nesaskaņot elektroenerģijas piegādes no Krievijas, ja Krievijas puse neizsniedz atbilstošu izcelsmes apliecinājumu vai to atsauc.

EM informēja, ka patlaban Baltijas valstīs no Krievijas un Baltkrievijas Baltijas ieplūst aptuveni 16% no kopējā elektroenerģijas importa. "Ņemot vērā to, ka elektroenerģijas tirdzniecība Baltijas valstīs norit ar biržas "Nord Pool" starpniecību, pēc fiziskajām elektroenerģijas plūsmām caur Lietuvas un Baltkrievijas elektroenerģijas starpsavienojumu nav iespējams precīzi izšķirt, cik liels elektroenerģijas apjoms tiek saņemts no Baltkrievijas un cik no Krievijas," piebilda ministrijā.