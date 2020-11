Labi, ka tu nobijies no asinīm! Sarkano paklāju karalis, modes ģēnijs Džordžo Armani

Kurš gan nezina Džordžo Armani vārdu! Viņš neapšaubāmi ir noteicošā figūra augstās modes prêt-à-porter ēras uzplaukumā, kas no Milānas izplatījās visā pasaulē. Armani panākumi aizvien pauž viņa radošo spēku, kas spēj no jauna izgudrot it kā jau sen esošu apģērba klasiku. Armani aizvien diktē to, kas izceļas uz sarkanā paklāja. Kā tapa impērija, kura aizvien pieder tikai viņam vienam? Stāstām par elegances ģēniju - Džordžo Armani!