Brīvdabas muzejā tiks atklāta tradicionālo masku taka

Pavadot laiku brīvā dabā, laikā no 6. novembra līdz 6. decembrim Brīvdabas muzejā varēs izzināt budēļu maskošanās tradīcijas, apskatīt tradicionālās rudens maskas, kā arī noskaidrot to simbolisko nozīmi.

Var teikt, ka maska padara neredzamo par redzamu, sekmējot pārdabiskā saprašanu, saziņu ar to.

Rudens – ziemas pārejas laikā masku pulkā ir tēli, kas simbolizē mītiskos senčus (vecīši, dādi, spoki). Masku gājieni, kas notikuši Veļu laikā, bijuši klusāki, tiem bijis arī vakarēšanas raksturs. Vecīšos un sevišķi Katrīnās maskotājas pārsvarā bijušas sievietes, savukārt Mārtiņos vairāk gājuši vīrieši, līdz ar to šo masku raksturs salīdzinoši bargāks,” stāsta masku pētniece Aīda Rancāne.

Muzejā no Mārtiņiem līdz Meteņiem būs apskatāma arī tradicionālo masku izstāde “Starp divām saulēm”, kas ir veltīta Ziemassvētku maskām. Šoreiz izstāde apskatei ir eksponēta netradicionāli – caur Hernhūtiešu saiešanas nama logiem. Izstādi veidojuši masku pētnieki Aīda Rancāne un Andris Kapusts.

Sekojot saules kalendāram, tradicionālās rudens laika maskas muzejā varēs aplūkot no 6. novembra līdz 6. decembrim, ziemas maskas no decembra vidus līdz janvāra vidum, bet pavasara iezvanītāja Meteņa maskas no janvāra vidus līdz februāra vidum.