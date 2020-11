Daugavpils, Daugavpils. Pēdējā laikā to vien dzirdu - cik tur forši, cik tur aizraujoši. Turklāt aiz ofisa loga, vilinot ceļā, stāv vilciens Rīga-Daugavpils. Domāts, darīts. Nobukoju viesnīcu un uzlieku modinātāju. Brauciens uz Daugavpili ir tīrā bauda - varētu vizināties turp, atpakaļ. Vagons jauns, kā no kataloga, sēdekļi ērti, regulējami, labierīcības aiz stūra. Sākumā dzeru kafiju un “Rīgas laikā” lasu interviju ar latgalieti Margaritu, kuras valodai, salīdzinot ar ierēdņu frāzēm un formulām piebārstīto “ihņij sobačij”, kā to reiz nosauca rakstniece Laima Kota, ir tīkams smeķis, un vispār kaut kā nomierina. Lūk, Koknese, kur es pavadīju bērnības vasaras - no dzelzceļa puses ainavā nekas daudz nav mainījies - tikai grāmatu veikalu nomainījusi pārtikas bode. Tālāk viensētu vietā aiz loga sāk zibēt māju puduri. Sādžas, esam Latgalē. 232 kilometri, kas Rīgu savieno ar Daugavpili, ir nieks. Te tā ir: Dinaburga, Borisogļebova, Dvinska un visbeidzot Daugavpils.