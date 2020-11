Māksla kā līdzeklis pret pandēmijas stresu. Vai tiešām palīdz?

To papildina arī neziņa par nākotni un satraukums par kopējo situāciju. Stresa samazināšanai, kā arī pašsajūtas uzlabošanai ikvienam var palīdzēt māksla – sākot no mandalu krāsošanas līdz pat ainavu gleznošanai, stāsta privātās mākslu skolas “Kultūras Patnis” direktore, tekstilmāksliniece Astra Rubene.

Viņa skaidro, kā māksla var palīdzēt atslēgties no ikdienas rūpēm un mazināt vientulības sajūtu, ko rada attālinātais darbs un mācības.

Mūsu steidzīgajā pasaulē stresa nekad nav trūcis, īpaši skaudri to izjūtam šobrīd, pandēmijas laikā. Ir dažādi veidi, kā ar to cīnīties, un māksla ir viens no tiem, turklāt tā piemērota ikvienam – bērniem, pieaugušajiem, cilvēkiem ar pieredzi un bez. Nav tādu cilvēku, kuriem pilnībā nav krāsu izjūtas, tāpēc varu teikt – ar laba pedagoga atbalstu, ikviens var radīt mākslas darbu. Turklāt, prieks par paveikto un gandarījums būs ilgtermiņā, ne tikai procesa laikā.