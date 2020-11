Šajā gadījumā daudz aktuālāki jautājumi ir par to, kādu ASV Baidens ir saņēmis no Trampa mantojumā un ko tas nozīmē gan valsts nākotnei, gan arī pārējai pasaulei.

Kopumā Baidenam atstātā ASV ir savstarpēji sašķelta un sadalīta pēc politiskās pārliecības. Kā pēcvēlēšanu rīta diskusijā teica žurnāla «Ir» komentētājs Pauls Raudseps, valstī ir tikuši veikti vairāki pētījumi, kuri apliecina, ka neuzticība starp vairāk konservatīvi un vairāk liberāli noskaņotajām sabiedrības daļām Trampa laikā ir ārkārtīgi pieaugusi. Būtiski pat ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri iebilstu, ja to bērns apprecētu cilvēku no pretējās politiskās nometnes. Par to paldies ir jāsaka Trampa šķeļošajai retorikai, kura apvienojumā ar mūsdienu informācijas telpas īpatnībām ir spējusi sasniegt milzīgas cilvēku masas.