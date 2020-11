Modes ilustratore Alīna: jā, "Valentino" mani pamanīja Instagramā, un esmu zīmējusi arī "Dior"

Alīna Grinpauka ir modes ilustratore, kura sadarbojusies ar Valentino, Alberta Ferretti un Tiffany & Co. Izdevniecība Taschen viņu iekļāva savā grāmatā The Illustrator. 100 Best from around the World, kas iepazīstina ar 100, pēc redaktoru domām, labākajiem ilustratoriem no visas pasaules. Kas vēl? Pavisam nesen Alīna atvēra pirmo ilustrācijas žanram veltīto mākslas telpu Baltijas reģionā Metro Store Riga. Kas ir modes ilustratore Alīna Grīnpauka?