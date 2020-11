EP apstiprinājis abalstu mencu zvejniekiem

Krastiņš pauda, ka pasākumi, ko EP pieņēma ar 587 balsīm par, 22 pret un 77 atturoties, nodrošinās papildu elastību ārkārtas apstākļos, ko izraisījusi Baltijas austrumu mencas zvejas pārtraukšana. Dalībvalstis, no kurām īpaši skartas ir Latvijas, Lietuvas un Polijas zivsaimniecības, un nedaudz mazāk - Dānija un Vācija - varēs izmaksāt kompensācijas zivsaimniecībām, kuru darbība tiks pilnībā izbeigta, lietojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļus.

ZM aģentūrai LETA pašlaik vēl nespēja atbildēt par to, kādas summas konkrēti zvejniekiem no atbalsta programmas būs pieejamas.

Viņš norādīja, ka Padome ir apstiprinājusi vienošanās saturu, tāpēc regulas grozījumi stāsies spēkā neilgi pēc plenārsēdes balsojuma un pēc to publicēšanas Eiropas Savienības oficiālajā izdevumā.

No Baltijas austrumu mencas nozvejas atkarīgi bija vairāk nekā 300 Eiropas Savienības zvejas kuģu, galvenokārt traleri un kuģi zvejai ar tīkliem - Lietuvā, Latvijā un Polijā (no 20% līdz 50% no dalībvalsts flotes), kā arī Dānijā un Vācijā.