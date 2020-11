Divas lielas problēmas, kas var iezīmēt "Zoom" ēras beigas

Pirms deviņiem gadiem dibinātais uzņēmums vien mēneša laikā no šaurā lokā zināma vārda kļuva par visā pasaulē atpazīstamu zīmolu. Savukārt šīs kompānijas dibinātājs Ēriks Juans no straujā “Zoom” popularitātes pieauguma kļuva par vienu no bagātākajiem cilvēkiem pasaulē. Viņa aktīvu vērtība nu ir 28,6 miljardi dolāru, vēsta “The Wall Street Journal”.