Baltkrievijā atņem līdzekļus un bloķē bankas kontus baltkrieviem, kas cietuši no represijām

Līdzīgs stāsts ir arī Pinskas iedzīvotājam Denisam Sediham, kuru kādā no protesta akcijām piekāva Baltkrievijas spēka vienības. Arī Sedihs saņēma palīdzību no “By_help”. Sedihs ir privātais uzņēmējs, kurš pārdod rotaļlietas.

“Šodien man atņēma līdzekļus, no kā dzīvot. Man ir ģimene, trīs bērni, īres dzīvoklis, bet kartes ir bloķētas. Es pat nevaru apskatīties, kāds man ir konta atlikums, nemaz nerunājot par to, ka nav iespējams norēķināties veikalā par pirkumiem,” stāsta Sedihs.

Kopumā šodien ir zināms par aptuveni 60 līdzīgiem gadījumiem, kad Baltkrievijas iedzīvotājiem, kas cietuši no represijām, ir bloķēti bankas konti un no tiem ir atrēķināta summa, kas ieskaitīta no fonda “By_help”. Daļai no šiem cilvēkiem ir noteikts kontu arests, bet pret fondu sākta krimināllieta.