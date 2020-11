5 padomi, kā parūpēties par ādu, lietojot sejas masku

Tāpat kā vakarā no rīta seja jāattīra, jo nakts laikā tā izdalījusi toksīnus un sviedrus. Neskatoties uz to, ka zem sejas maskas veidojas mitrums un varētu šķist, ka, pateicoties tam, āda ir pietiekami mitrināta, tā nebūt nav, jo šis mitrums ādā neuzsūcas. Pareizai ādas mitrināšanai ir būtiska loma un par to nedrīkst aizmirst arī aukstajā gada periodā. Ja āda ir jutīga vai sausa un jūtams, ka tā iekaist vai ir savilkta, noteikti jādomā par barojošāku krēmu arī dienai.

“Ja sejas āda ir pietiekami mitrināta un pabarota, mēs to nesajūtam. Taču brīdī, kad to sākam sajust, piemēram, āda šķiet savilkta, kairināta, kniesoša, tas liecina, ka tai kaut kas pietrūkst un ir jāpārskata ikdienas paradumi, lai saprastu, kas tieši, vai tā būtu pastiprināta mitrināšana ar aktīvām komponentēm no ampulām, serumiem, vai barojošāki, biezāki kremi ar eļļām, vitamīniem. Tāpat ir ar lūpām, kuras šajā laikā pastiprināti var sprēgāt – par to veselību ir jārūpējas, ikdienā lietojot higiēniskās lūpu krāsas,” skaidro farmaceite Ivanda Krastiņa.