Neskatoties uz to, ka pasaulē plosās Covid-19 pandēmija, militārie jautājumi no dienaskārtības nav pazuduši. Par Eiropas un arī Latvijas drošību pēc ASV vēlēšanām ar portālu TVNET sarunājas bijušais ASV bruņoto spēku komandieris Eiropā, stratēģisko studiju pētnieks Eiropas politikas pētījumu analīzes centrā Bens Hodžs.

Bens Hodžs bija viens no runātājiem drošības un ārpolitikas forumā «Rīgas konference 2020»

Jā, viņš ļoti tic NATO spēkam un uzskata, ka mūsu sabiedroto drošība ir saistīta ar pašas ASV drošību. Viņa rīcība NATO stiprināšanai ļoti mazinās bažas par to, ka Vašingtonai Baltijas valstu drošība ir vienaldzīga.

Tas ir labs jautājums. Katram ASV prezidentam ir nepieciešams risināt gan iekšpolitiskus, gan ārpolitiskus jautājumus. Tas ir gan tāpēc, ka mēs esam vienīgā superlielvalsts pasaulē un mums ir atbildība būt līderei, gan tāpēc, ka mūsu labklājība ir atkarīga arī no notikumiem ārpus robežām. Es uzskatu, ka mūsdienās vairs nav iespējams norobežoties no notikumiem ārvalstīs un fokusēties tikai uz iekšējiem izaicinājumiem.

Es nedomāju, ka ASV būs liela nestabilitāte. Mēs esam jau nostabilizējusies un pieredzējusi demokrātija. Iepriekš esam veikuši daudzas varas pārejas, un dažas no tām notika pat kara laikā. Mēs, protams, nevaram izslēgt, ka varētu notikt kaut kas ļoti nepatīkams, taču kopumā tendence būs pozitīva. Esmu arī ļoti priecīgs par to, ka šajās vēlēšanās ir balsojis lielākais balsstiesīgo skaits ASV vēsturē. Vēlos arī uzsvērt, ka lielākā daļa ASV iedzīvotāju nevēlas ikdienā domāt par politiku. Tiem pagaidām ir svarīgi, lai ieilgušais process beigtos un dzīve atgrieztos ierastajās gaitās.

Ja mēs atgriežamies pie jautājuma par Eiropas drošību, vai domājat, ka Baidens atgriezīs ASV vairākos bruņojuma kontroles līgumos ar Krieviju? Tramps savulaik no dažiem aizgāja.

Vēsture mums rāda, ka jebkāds bruņojuma kontroles līgums ar Krieviju ir bezjēdzīgs, ja nepastāv spēcīgi pārbaudes un piespiešanas mehānismi. Tāpat arī šiem līgumiem ir nepieciešams būt caurskatāmiem. Katra NATO dalībvalsts un pat lielākie Donalda Trampa kritiķi atzina, ka Krievija pārkāpa Vidēja un tuva darbības rādiusa raķešu līgumu. Tāpēc ir loģiski, ka ASV beigu beigās no šā līguma izstājās. Šeit arī vēlētos piebilst, ka tādi svarīgi sabiedrotie kā Vācija un Francija varētu darīt vairāk, lai ietekmētu Kremļa rīcību, taču tas nenotiek.

Runājot par «Atvērto debesu» līgumu, es īsti nesaprotu, kāpēc ASV no tā vajadzēja izstāties. Es zinu, ka šeit ir jautājumi par uzraudzības mehānismiem, taču es tik un tā uzskatu, ka ASV labāk ir uzņemties vadību, nevis aiziet pašai savu ceļu. Katram starptautiskajam līgumam ir kādi mīnusi, un katrs no tiem prasa zināmu kompromisu no katras iesaistītās puses. Tomēr, manuprāt, ASV var panākt daudz vairāk, ja sadarbojas ar saviem sabiedrotajiem un kopīgi uz Kremli izdara spiedienu.