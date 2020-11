Kāpēc izmest, ja var salabot? ES valstīs skaļāki kļūst aicinājumi ražot vieglāk remontējamu elektroniku

Ja runā par viedtālruņiem, planšetdatoriem un klēpjdatoriem, to galvenā iezīme ir vieglums, un vizuāli šīs ierīces kļūst arvien plānākas. Līdz ar to “darījuma” starp stilu un ilgtspēju maksa ir tā, ka šīs ierīces pēc to nolietošanas, visticamāk, atjaunot vairs nevarēs un tās nonāks atkritumos.