Tieši šādi žurnāliste Reičela Varina publiski uzrunāja savu vīru. Sievietes pazaudē nevainību, un pienāk realitāte – par intīmajām attiecībām sauktā bauda izrādās ir tikai grūdieni un stumdīšana. Sievietes un vīrieši seksuāli ir ļoti atšķirīgi. Kādai no sievietēm ir publiski jāpasaka, kas patiesībā viņām ir nepieciešams un tikai tad guļamistabā var kaut kas mainīties.

Pēc nevainības zaudēšanas sievietei sākas garš gaidīšanas process. Dažādos pamācošos veselības rakstos sievietēm tiek stāstīts, ka orgasmu sievietes sāk piedzīvot ap divdesmit gadiem. Vecumā no divdesmit gadiem aktīvi nodarbojoties ar seksu, sievietēm ir lielas cerības un gaidas, tādēļ tiek izmēģināts ļoti daudz. Bet kad tad tas lielais O pienāks? Dominē kaisle un iekāre un sekss notiek seksa dēļ. Bet lielā O nekur nav.

Intīmās attiecības, ko piedzīvo sievietes, sastāv no iekšā-ārā grūdieniem. Tiek izmēģinātas dažādas pozas un ak vai, cik gan daudz variantu! Dažādas pozas sniedz pārmaiņas, un dažas no tām stimulē g punktu. Bet tas īsti nav tas! Reičela raksta savam vīram bez izskaistināšanas, un lielākā daļa sieviešu piekrīt- tikai ar penetratīvo seksu sievietes iespējas nokļūt līdz orgasmam ir ārkārtīgi niecīgas. Lielākajai daļai- 0! Pietiek izlikties, ka iekšā-ārā grūdieni ir ar vienādu iznākumu gan sievietēm, gan vīriešiem. Nav un nekad nebūs. Sievietes, kas nekad nav piedzīvojušas īstu orgasmu, samierinās ar garlaicīgu penetratīvā seksa ēdienkarti. Viņas neko citu nemaz nezin. Par to varam pateikties televīzijai. Visu seriālu, kases grāvēju un pat porno filmu galvenā aktivitāte ir penetratīvie grūdieni. Sieviete un vīrietis vienmēr nonāk līdz orgasmam abi reizē. Dažās filmās sievietes bauda kulminē pat pirms vīrieša. Patiesībā, lai nokļūtu līdz orgasmam, sievietēm vajadzīgs 5 reizes ilgāks laiks nekā vīriešiem. Pat matemātika neatbalsta filmu klišejas.