Covid-19 vakcīna: Galvenie riski un iespējamās problēmas, kas var apdraudēt pūļa imunitātes iegūšanu

Šis droši vien ir viens no galvenajiem, ja ne galvenais jautājums, kas interesē cilvēkus saistībā ar vakcīnām.

Vakcīnu mērķis ir radīt pūļa imunitāti – punktu, kad pietiekami liela populācijas daļa ir imūna pret infekciju un tai vairs vienkārši fiziski nav kur izplatīties. Tomēr, lai to sasniegtu, daudz kas ir atkarīgs no tā, vai vakcīna būs pietiekami efektīva un vai to izdosies pietiekami veiksmīgi izplatīt.