Pieci veidi, kā "izdzīvot" darbā, kas patiesībā nepatīk

Lai radītu šādu pārliecības audzēšanas sistēmu, ir jāsāk ar to lietu identificēšanu, kas sagādā vislielākās problēmas. Ja, piemēram, problēmas sagādā pārāk liela pašanalīze un neticība sev, tad jāmaina domāšana, piemēram, pirms katra uzdevuma sev atkārtojot: “Es uzticos sev. Es ticu sev. Es varu un spēju to izdarīt!”

Karjeras izaugsme ir daļa no domāšanas veida un daļa no stratēģijas. Ja jūs vēlaties iegūt vairāk no sava darba, tas nozīmē, ka esat lielisks talants, kurš vēlas labāko no savas karjeras, - un jūs to esat pelnījis.