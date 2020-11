Kariņš: Covid-19 izplatības pieaugums neliecina, ka varētu pārtraukt ārkārtējo situāciju

Kā ziņots, Covid-19 izplatības ierobežošanai valstī no 9.novembra līdz 6.decembrim izsludināta ārkārtējā situācija un noteikta virkne ierobežojumu.

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 116 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem 57% jeb kopumā 66 gadījumi reģistrēti Rīgā, Liepājā un Mārupes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 27 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 - vecāki par 70 gadiem, 16 - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.