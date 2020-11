Minskā viesojas Krievijas ārlietu ministrs. Ko par to saka eksperti?

No Lavrova vizītes Minskā lielākais ieguvējs būs Lukašenko, jo tas nāks par labu Lukašenko imidžam laikā, kad no tā atsvešinājušās teju visas kaimiņvalstis un tā saņem nopēlumu no Rietumvalstīm, uzskata Baltkrievijas Stratēģisko pētījumu institūta (BISS) analītiķe Katerina Šmatina.