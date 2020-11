Rūpēs par Latvijas vīriešu veselību tapis unikāls labdarības projekts – fotokalendārs

Tā vietā, iespējams, ir pienācis laiks paskatīties acīs savām bailēm un apzināties, ka, laicīgi parūpējoties par savu veselību, mēs varam pasargāt no ciešanām ne tikai sevi, bet arī savas ģimenes. Latvijā laikā no 2008. līdz 2018. gadam no prostatas vēža miruši 4274 vīrieši. Kādēļ? Jo stiprais dzimums ārstu bieži vien apmeklē tikai tad, kad ir jau par vēlu. Diemžēl dažkārt, it īpaši Latvijas reģionos, tas saistīts ar finansiālām problēmām. Daudzi kungi reģionos nevar atļauties padziļinātākas veselības pārbaudes, jo viņiem jāsedz ne tikai izmeklējumu maksa, bet arī ceļa izdevumi un citas saistītās izmaksas. Tādēļ ceram, ka ienākumi no šā labdarības kalendāra tirdzniecības palīdzēs vismaz daļai no vīriešiem Latvijas reģionos savlaicīgi vērsties pie speciālistiem. Pateicamies par atbalstu kungiem, kuri piekrita piedalīties kalendāra tapšanā, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijai, kas ir pirmie, kas saskaras ar pacientiem reģionos, kā arī Ziedot.lv un Jāņa Rozes grāmatnīcai.”