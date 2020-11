Pļaviņa Covid-19 “fakti” – melīgi apgalvojumi, neesoši dokumenti un notikumi

Foruma ietvaros ik gadu tiekas valstu politiskie un biznesa līderi. Patiesībā nekādas vienošanās par kaut ko no Pļaviņa rakstītā tajā nav bijis, un nav arī šāda plāna. Pļaviņš video nenosauc citētā teksta autoru, taču tas ir fragments no Dānijas parlamenta deputātes, bijušās vides ministres Idas Aukenas futūristiskas esejas, kas ievietota foruma interneta vietnē. Tajā viņa apcer, kāda nākotnē varētu būt dzīve, ja tehnoloģijas turpinās attīstīties tā, kā pašlaik, proti, cilvēkiem nav nepieciešamības pēc privātīpašuma, tajā pašā laikā ir mazāk privātuma personas datu ziņā. Pie raksta pievienota autores norāde, ka daži to kļūdaini uztvēruši kā viņas iecerēto nākotni, taču tas esot tikai aicinājums sākt diskusiju. Jānorāda, ka tekstā nav nekā par ikmēneša garantēto ienākumu un darbiniekiem, kas atkarīgi no valdības – tas ir izdomājums tāpat kā apgalvojums, ka teksts ir Pasaules ekonomikas foruma vienošanās vai plāns.

Par Ķīnas pilsētā Vuhaņā esošajai laboratorijai piešķirto naudu rakstījuši vairāki faktu pārbaudes mediji. ASV Nacionālais veselības institūts 2014.gadā nolēma piešķirt nevalstiskajai organizācijai Eco Health Alliance 3,4 miljonus ASV dolāru pētījumiem par koronavīrusiem sikspārņos un riskiem to pārnešanai uz cilvēkiem. 2019.gadā Trampa prezidentūras laikā sākotnējais piecu gadu projekts tika pārapstiprināts, bet vēlāk pēc jaunā koronavīrusa izplatīšanās pārtraukts. Vuhaņas laboratorijai no kopējās summas gan šo gadu laikā tika izmaksāti tikai 600 tūkstoši dolāru. Eco Health Alliance vadītājs norādījis, ka vīrusus vislabāk var pētīt tikai tur, kur tie atrodas, proti, Ķīnā, turklāt organizācija strādā tikai ar ASV drošības dienestu atzītām laboratorijām. Šis piešķīrums nav bijis nekas neparasts, jo ASV valdība biomedicīnas pētījumiem dažādās pasaules valstīs tērē 32 miljardus dolāru gadā. Nav arī nekas neparasts, ka tiek pētīta vīrusu iespējamā pārnese no dzīvniekiem uz cilvēkiem. No mērkaķiem un pērtiķiem, piemēram, izplatījies HIV vīruss, visdrīzāk, kādam ēdot to gaļu. Arī divas citas koronavīrusu grupas – SARS un MERS – slimības sākotnēji izplatījās dzīvnieku vidū. Tieši ar sikspārņiem kā sākotnējo avotu tiek saistīti vairāki vīrusi, tajā skaitā ebolas vīruss, kura dēļ Āfrikas valstīs gājuši bojā vairāki tūkstoši cilvēku.