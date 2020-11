Bezjēdzīga laika tērēšana jeb kādēļ "Melnās piektdienas" boikots ir kaitīgs ekonomikai

Ja cilvēks pats vēlas pasargāt sevi no šīs akcijas, tad nav nekādu problēmu boikotēt “Melno piektdienu”.

“Tomēr taisnības labad jāatzīst, ka aicināt cilvēkus boikotēt “Melno piektdienu” nozīmē apdraudēt daļu no ekonomikas, jo it īpaši šajos apstākļos “Melnajai piektdienai” ir svarīgi dot pienesumu jau tā cietušajai ekonomikai,” norādīja “Deutsche Welle” apskatniece Kristija Pladsone.

Lai veiksmīgi īstenotu boikotu, ir jāpiedalās cilvēkiem, kuri jauno praksi padara iespējamu. Piemēram, ASV pilsonisko kustību laikā pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados, kas aicināja uz visu rasu amerikāņu vienlīdzīgām tiesībām, Montgomerijas autobusu boikots nostrādāja, jo melnādainie pasažieri, kas atteicās braukt ar autobusiem, tieši bija lielākā daļa pilsētas autobusu pasažieru. Līdz ar to – autobusu parkam bija jārēķinās ar ļoti smagiem zaudējumiem.

Viena no globālās sabiedrības tendencēm ir tā, ka jāpiekopj minimālisms, kā arī apdomīgs patēriņš. Līdz ar to – šādā dzīves konceptā neiederas “Melnā piektdiena” un tamlīdzīgas akcijas. No vienas puses, ir iespējams saprast tos cilvēkus, kas aicina citus ignorēt un boikotēt šādas akcijas, jo tās kaitē gan apkārtējai videi, gan arī tirdzniecībā strādājošajiem, kas saskaras ar pārslodzi šo dienu laikā.