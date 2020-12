Šampanietis, kava, proseko – ar ko tie atšķiras? Ceļvedis dzirkstošo vīnu pasaulē

Vācijā ļoti iecienīti ir dzirkstošie vīni Sekt – bieži vien tie neizceļas ar īpaši augstu kvalitāti, un to ražošanai vīnogas lielākoties tiek importētas no citām valstim. Kvalitativāki ir t.s. Deutscher Sekt dzirkstošie vīni, kas ražoti tikai no Vācijā audzētām vīnogu šķirnēm – visbiežāk Riesling.