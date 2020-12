Maskavā sākas vakcinācija pret Covid-19

Uz procedūru nedrīkst ierasties cilvēki, kuriem ir saaukstēšanās pazīmes. Kad persona ir atzīta par vakcinācijai gatavu, sākas preparāta atsaldēšana. Iepriekš sociālajos tīklos izplatītā informācija par to, ka vakcinācijas laikā 42 dienas nedrīkst lietot alkoholu, nav viss joks, bet gan patiesība.

Ziņu aģentūra Reuters iepriekš vēstīja, ka vairākās Maskavas budžeta iestādēs strādājošajiem priekšniecība izteikusi draudus un mudinājusi viņus doties vakcinēties, pretējā gadījumā solot atbrīvot no darba. Tomēr no rīta pie ārstniecības iestādēm sastaptie iedzīvotāji, kas bija ieradušies uz vakcināciju, apgalvoja, ka dara to paši pēc savas izvēles.