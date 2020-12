Tukšas pilsētas, bankrotu rekordi jeb Dānijas bankas jaunākās "šokējošās prognozes"

“Īsāk sakot – 2020. gada problēmas nozīmē to, ka 2021. gadā mēs jau saskarsimies ar lietām, kam bija jānotiek vēlāk,” saka “Saxo Bank” investīciju nodaļas direktors Stīns Jākobsens.

Jaunie cilvēki arvien vairāk sāks atteikties no dārgās un stresa pilnās dzīves pilsētās, lai dotos uz laukiem, kur daudzi pavadījuši savu bērnību. Savukārt profesionāļi sāks aizbraukt no lielajām pilsētām uz mazpilsētām vai ciemiem, jo daļā pilsētu ir pārlieku augstas dzīves izmaksas, bet dzīves līmenis ir zems un noziedzības līmenis – augsts.

Automatizācija un mākslīgais intelekts radīs situāciju, ka tuvāko gadu laikā ceturtā daļa esošo profesiju izzudīs. Lai izbēgtu no sabiedrības neapmierinātības, 2021. gadā būs nepieciešams atrast jaunu politisko risinājumu. Lai samazinātu nevienlīdzību, tiks radīts īpašs sabiedrības tehnoloģiju fonds, kas katram ļaus iegūt labumu no dividendēm, kas radīsies no produktivitātes celšanas digitālajā ērā.