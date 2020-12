#4 Izgulies!

Rīta enerģija ir atkarīga arī no miega ilguma. Ir ieteicams doties gulēt ne vēlāk kā plkst. 22.00-23.00 un pavadīt miegā vismaz 8 stundas. Tāpat nepieciešams izvairīties no elektronisko, mobilo ierīču izmantošanas vismaz vienu stundu pirms gulētiešanas, jo tās veicina modrību, ierobežojot arī melatonīna izstrādāšanos.

Tā kā mūsu kuņģim ir nepieciešams laiks, lai sagremotu ēdienu, izvairieties no ēšanas pirms miega. Ja dodaties gulēt ar pilnu vēderu, tas samazinās miega kvalitāti, tāpēc varat pamosties diezgan noguris.

#5 Nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm!

Sportiskas aktivitātes ir svarīga veselīga dzīvesveida sastāvdaļa. Regulāras fiziskās aktivitātes var palīdzēt kontrolēt svaru, stiprināt sirds veselību, uzlabot garastāvokli, veicināt miega kvalitāti naktī un celt enerģijas līmeni dienas laikā.

“Viegls treniņš no rīta var paaugstināt skābekļa un laimes hormonu izdalīšanos mūsu organismā, kā arī veicināt vielmaiņu, kas dienas laikā palīdzēs sadedzināt vairāk kaloriju. Augstākas intensitātes treniņus ieteicams veikt laikā no plkst. 14.00-19.00, kad cilvēka ķermeņa temperatūra, muskuļu spēks un kardiovaskulārā sistēma tam ir vislabāk sagatavota. Ja dienas laikā neatrodas brīdis vingrošanai, tad vakaros ir ieteicami vieglas intensitātes treniņi, jo tie var ietekmēt miega kvalitāti*****," tā L. Patkovska.

Vienlaikus jāatzīmē, ka, ņemot vērā dzīvesstila iezīmes, piemēram, ikdienas grafiku, paradumus u.tml., treniņu intensitāte un laiks katram ir individuāls.

*Lūdzam konsultēties ar speciālistu, ja veicat izmaiņas savā ūdens dzeršanas režīmā.

**Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

**** Hronisku saslimšanu vai notiekoša ārstniecības procesa gadījumā, konsultējieties ar savu ārstu pirms Herbalife Nutrition produktu lietošanas.

*****Lūdzam konsultēties ar speciālistu, ja jūs veicat izmaiņas savā treniņu režīmā.