Saglabājoties esošajām Covid-19 saslimšanas tendencēm, slimnīcas līdz gada beigām būs pārpildītas

Salīdzinot pagājušās nedēļas datus ar aizpagājušo nedēļu, vērojams gadījumu skaita pieaugums 0,6% apmērā. Nedēļā no 30.novembra līdz 6.decembrim tika atklāti kopumā 4338 Covid-19 gadījumi, bet pagājušajā nedēļā - 4362.

Uz jautājumu, vai saredz nepieciešamību noteikt stingrākus ierobežojumus Covid-19 savaldīšanai, Perevoščikovs atbildēja, ka šis jautājums jāvērtē no vairākiem aspektiem.

"Joprojām, neraugoties uz to, ka redzam stabilizāciju, šie cipari ir nenormāli augsti.

Kā vienu no būtiskākajiem apsvērumiem Perevoščikovs minēja - ja turpināsies tendence, ka ik dienu saslimst vēl vismaz 600 cilvēku un 15% no tiem nonāks ārstniecības iestādē, Covid-19 pacientu skaits slimnīcās līdz gada beigām noteikti jau pārsniegs 1000.

"Diemžēl apmēram puse no reģistrētajiem gadījumiem ir personas virs 50 gadiem, kuras atrodas riska grupā,"

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bija vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet vēl viens - no 85 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 352 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.