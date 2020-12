Rancāns: ST spriedumā par viendzimuma pāru aizsardzību ir pārkāpusi savas robežas

Viņš izteicās, ka ST likumā ir noteikta diezgan šaura kompetence par to, ko tā var lemt un kā to darīt. "Līdz ar to, izpildāmā daļa šajā ST spriedumā varētu būt nelemjošā daļa, bet ne motīvu daļa," teica Rancāns.