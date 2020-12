Elektrostimulācija – baudas avots dedzīgākām mīlas rotaļām

Elektroimpulsi iedarbojas uz muskuļiem, liekot tiem sarauties. Pateicoties šādai ķermeņa reakcijai uz strāvu, to ir iespējams lietot baudas rotaļās.

Adatu rullīši, pātadziņas, pletnes, siksniņas, cilpas, locekļa nevainības jostas, klipši krūšu galiem vai sēkliniekiem, cimdi elektromasāžai – mantiņu klāsts ir plašs un daudzveidīgs, un to sniegtās sajūtas var variēt no maigi kutinošiem pieskārieniem, kas rada patīkamas tirpiņas, līdz pat spēcīgāk dzelošiem un sāpju slieksnim tuvākiem impulsiem.

Sāpes šajā kontekstā ir ļoti relatīvs jēdziens, jo katram no mums ir savs sāpju slieksnis, kas mainās atkarībā no noskaņojuma, uzbudinājuma līmeņa utt. Ārējā elektrostimulācija parasti tiek veikta kā ar dzimumaktu nesaistīta aktivitāte, bet, ja pāris to spēj integrēt savā priekšspēlē, tad neaizmirstamām izjūtām bagāts vakars ir garantēts.