Atriebība miljardieru gaumē jeb kā bijusī sieva neērtā pozīcijā nostāda pasaulē bagātāko cilvēku

Kas attiecas uz strādājošajiem “Amazon” struktūrvienībās – tur šogad ir bijuši vairāki protesti par darba vietu drošības apstākļiem. Tā, piemēram, Ņujorkā viens no protestējošajiem Kristians Smolss tika atlaists no darba. Arī viena no “Amazon” amatpersonām Tims Brejs maijā aizgāja no darba, norādot, ka “tik bagātām kompānijām nav korekti atlaist darbiniekus par to, ka viņi norāda uz kādām problēmām”.