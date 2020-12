Zem eglītes mazs zaķītis jeb egles krāšņā dzīve

Pretrunā pēdējā laikā paustajam, nav zaļi pirkt plastmasas egli, kas agri vai vēlu apniks vai salūzīs un būs jāizmet, jo diez vai ražota no otrreiz izmantojama materiāla. Pirkt eglīti podiņā? Salīdziniet kociņa lielumu un podiņā iesprostoto sakņu tilpumu! Ja eglīte podā iebāzta īsu brīdi pirms pārdošanas, diez vai tai pietiks spara pēcāk ieaugties dārzā, varbūt nemaz nevajag sevi mānīt un uzreiz pirkt vienreiz lietojamu Latvijas eglīti no pašmāju tirgotājiem, nevis aizlaist savu naudu uz citām zemēm. Lai nebirtu skujas, viena no vislabākajām metodēm ir kociņu iespraust burkā vai spainī ar slapjām smiltīm un neaizmirst tās ik pa laikam saliet.

Pirms izmešanas eglītei var noīsināt zarus un no nomizota stumbriņa ar miettura zariņiem pagatavot pakaramo, putras maisāmo vai muguras kasāmo. No viena posma var uztaisīt dabīgo barometru, atcerieties – kādreiz pie katras lauku mājas sienas bija augšanas virzienā pienaglots egles zariņš: kad zariņš liecas uz augšu – gaidāms sauss un saulains laiks, kad uz leju – eglīte zina, ka līs, un noliec zarus, lai notek ūdens. Var no eglītes stumbriņa uztaisīt zirņu balstu, tikai reizēm kociņš no prieka par saulaino laiku tā izslien zariņus uz augšu, ka izrauj no zemes vīteņaugus.