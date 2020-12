Bija arī kāda ļoti aizkustinoša tikšanās ar jaunu vīrieti, kurš meitenei piepildīja sapni, nē, pat abus sapņus, jo vēstulē bija norādīts velosipēds, ar ko doties uz skolu (meitenei ceļš līdz skolai patāls) vai skrituļdēlis. Satiekot ''rūķi", uzzinājām, ka vīrietis ir mediķis, kam ikdiena paiet ātrajā palīdzībā, glābjot dzīvības. Atliek vien dziļā cieņā pateikties mūsu rūķim un apbrīnot spēju vēl atrast laiku būt par "rūķi"! Kad atvadījāmies un biju piebāzusi viņa jakas kabatas pilnas ar konfektēm, viņš pagriezās un teica: "Es atkal vēlos pateikties jums, TVNET, par to, ka mēģināt izaudzināt to tautu un sludināt masku nēsāšanu. Man kā mediķim tā ir cieņa..."

Zināt, kāpēc bērni tik ļoti mīl Ziemassvētku vecīti? Tāpēc, ka tas no tiesas ir brīnums, kas vienmēr smaida, ieklausās tevī, paņem klēpī, un vēl tev ir iespēja saņemt no viņa dāvanu. Tās vienmēr ir pozitīvas emocijas, kas visdrūmāko bērna ikdienas dzīvi kaut uz brīdi pārvērš pasakā, kurai gribas noticēt!

“Pirmkārt jau vislielākais paldies TVNET lasītājiem, kuri šajā ļoti grūtajā laikā atrada iespēju sarūpēt dāvanas pilnīgi visiem bērniem, kas šogad uzrakstīja vēstules Ziemassvētku vecītim! Bērni jau gaida dāvanas katrus Ziemassvētkus, neskatoties uz pandēmijām un ārkārtas situācijām. Šie bērni, kas rakstīja vēstules, nav dzīves izlutināti. Iespējams, kādam tas uz visu dzīvi nostiprinās ticību labajam un pēc gadiem viņi atcerēsies šo dāvanu un paši kļūs par Ziemassvētku vecīša palīgiem jau citiem bērniem. Un saņemt tieši to, ko bērns ir vēlējies, par ko sapņojis, – tā ir patiesa labdarība no mums, pieaugušajiem; sadzirdēt bērna teikto, lai arī brīžiem var šķist, ka šīs vēlmes ir grūti piepildīt. Un ne mazāk liels paldies arī TVNET par šo akciju, par to, ka šajā sarežģītajā laikā atrada iespēju tomēr to īstenot! Domāju, ka bērnu prieks par saņemto dāvanu ir lielākā dāvana mums pašiem šajos Ziemassvētkos. Lai visiem stipra veselība!”