Pa mūsu Saules sistēmu “klīst” savāds pundurplanētas izmēra asteroīds

8200 kilogramu smago, 4 metrus plato objektu toreiz NASA pamanīja krietnu brīdi pirms tas ielidoja Zemes atmosfērā. Tieši tāpēc pētniekiem bija laiks sagatavoties ekspedīcijai uz Sudānu, lai varētu savākt tā atliekas. Tagad jaunā pētījumā viens no šiem meteorītiem liecina, ka meteors ir atšķēlies no gigantiska asteroīda, kas varētu būt pundurplanētas Cereras izmērā. Tā ir lielākā pundurplanēta asteroīdu joslā.

Līdzīgi kā 4,6% meteorītu uz Zemes, arī šis meteorīts ir veidojies no oglekļa hondrīta. Šie melnie akmeņi satur organiskus savienojumus, kā arī dažādus minerālus un ūdeni. Šo akmeņu sastāvs var sniegt informāciju par to, kāds ir asteroīds, no kura tie atšķēlušies.