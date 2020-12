Ierobežojumu kontrolē iesaistīs visus resursus, kas nepieciešami situācijas stabilizēšanai

Savu resursu iespējās policija kontrolēs pārvietošanos komandantstundas laikā, bet likumsargi noteikti neplānos speciālus reidus vai pasākumus masveidā, viņš teica. Likumsargi arī cer uz cilvēku saprati par to, ka nepieciešamība ievērot šos ierobežojumus izriet no tā, ka situācija tiešām nav laba, pauda Locs.

Paredzams, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šodienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz plkst.5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, iepriekš aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.