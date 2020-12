LDDK: Pēcbreksita vienošanās ir pozitīvs signāls Latvijas uzņēmumiem

LDDK ieskatā, Latvijas uzņēmumiem šobrīd un turpmāk būtu svarīgi investēt, lai sekmētu produktivitāti un pakāptos augstāk piegādes ķēdēs pēc saražotās produkcijas un pakalpojumu pievienotās vērtības. Lai to sekmētu, kā vienu no iespējām LDDK saredz uzņēmēju un augstskolu, pētniecības institūciju sadarbību ar Apvienoto Karalisti ES finansētās programmās pētniecībā, inovācijās un kosmosa jomā.

Latvija atbalsta līgumu parakstīšanu un provizorisko piemērošanu no 2021.gada 1.janvāra līdz tiks pabeigtas visas procedūras, kas nepieciešamas, lai līgumi varētu stāties spēkā.

ES un Apvienotā Karaliste 24.decembra sarunās Briselē panāca vienošanos par abu pušu pēcbreksita attiecībām. Apvienotā Karaliste izstājās no ES šogad 31.janvārī, bet pārejas periods pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, kura laikā uz Apvienoto Karalisti attiecas ES vienotā tirgus un muitas savienības noteikumi, beigsies 31.decembrī. Panāktā vienošanās regulēs abu pušu attiecības pēc pārejas perioda beigām. 1.janvārī vienošanās stāsies spēkā pagaidu kārtībā, jo to šogad vairs nevar paspēt ratificēt Eiropas Parlaments.